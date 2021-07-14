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ПРОВАЛ В МОЛДАВИИ КРУЧЕ, ЧЕМ ЕВРОМАЙДАН

ПРОВАЛ В МОЛДАВИИ КРУЧЕ, ЧЕМ ЕВРОМАЙДАН

ФОТО: DIEGO HERRERA / GLOBALLOOKPRESS КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ В Молдавии прошли досрочные парламентские выборы.

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Владимир Ефименко
А как на это смотрит Лавров? Самый нелепый, бездарный, недальновидный министр в истории России. Просрал все, что только можно - Закавказье, Украину, все страны мира а теперь и цыганскую Молдавию!!!
Владимр Семкин
В миде работают не умные а родословные

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