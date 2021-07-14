ПРОВАЛ В МОЛДАВИИ КРУЧЕ, ЧЕМ ЕВРОМАЙДАН

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаПРОВАЛ В МОЛДАВИИ КРУЧЕ, ЧЕМ ЕВРОМАЙДАНФОТО: DIEGO HERRERA / GLOBALLOOKPRESS КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ В Молдавии прошли досрочные парламентские выборы.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЕфименкоА как на это смотрит Лавров? Самый нелепый, бездарный, недальновидный министр в истории России. Просрал все, что только можно - Закавказье, Украину, все страны мира а теперь и цыганскую Молдавию!!!Владимр СемкинВ миде работают не умные а родословныеКомментировать
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