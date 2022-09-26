Геннадий Зюганов: Больше всего боюсь Хасавьюрта-2

Лидер КПРФ о сценариях ближайшего будущего России Андрей Полунин На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Геннадий Зюганов 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизацию.
Лидер КПРФ о сценариях ближайшего будущего России Андрей Полунин На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Геннадий Зюганов 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизацию.
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