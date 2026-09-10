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Тульские новости

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Завтра похолодание до +14 ночью и +19 днём

Завтра похолодание до +14 ночью и +19 днём

Завтра днём станет прохладнее на 6 градусов, а ветер сменит направление. Не пропустите подробности!Сегодня, 10 сентября, дневная температура воздуха составит +25 градусов.

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