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Газета.ру

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Власти России будут мониторить цены на 24 вида продуктов с 1 января 2027 года

Власти России будут мониторить цены на 24 вида продуктов с 1 января 2027 года

Власти России будут вести мониторинг цен на 24 вида продуктов питания с 1 января 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень, утвержденный правительством РФ.

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