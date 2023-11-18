5 стыдных вещей для мужчин в СССР, которые сейчас считаются нормой

Какие мужские поступки не одобрялись обществом в советское время, а сейчас это в порядке вещей? В СССР каждый гражданин считался ячейкой советского общества, и жизнь каждого индивидуума, в частности, мужчины, была довольно четко распланирована государством и контролировалась общественным мнением: роддом - ясли - детсад - школа - армия - устройство на работу - женитьба - дети - очередь на квартиру, машину, мебельную стенку, дачу и т.