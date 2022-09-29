Новости Тамбова

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Жители девяти улиц Тамбова останутся без электричества

Жители девяти улиц Тамбова останутся без электричества

Жители нескольких улиц областного центра сегодня останутся без электричества. Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 29 сентября будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

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