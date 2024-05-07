⚡🇰🇿🇺🇦 О сотрудничестве т.н.Украины и Казахстана Хакерская группа Берегини @hackberegini опубликовала новую порцию файлов, которые проливают свет по военно-техническому сотрудничеству т.
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⚡🇰🇿🇺🇦 О сотрудничестве т.н.Украины и Казахстана Хакерская группа Берегини @hackberegini опубликовала новую порцию файлов, которые проливают свет по военно-техническому сотрудничеству т.