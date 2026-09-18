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Татар-информ

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Многодетные Шамсуллины проголосовали в Казани и рассказали о подаренном авто

Многодетные Шамсуллины проголосовали в Казани и рассказали о подаренном авто

Многодетная семья Шамсуллиных, в которой растут десять детей, проголосовала сегодня на выборах в лицее № 188 «Бионика» в казанском микрорайоне Салават Купере.

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