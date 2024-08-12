США перебросят на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia

Global Look Press/via Globallookpress.com/US Navy Министр обороны США Ллойд Остин дал распоряжение направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia и ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln, следует из опубликованного пресс-службой Пентагона заявления.
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