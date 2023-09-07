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Цемент теперь не нужен! Кладем вместо него золу и получаем в итоге прекрасный термостойкий и крепкий раствор. Приготовление и пропорции

Цемент теперь не нужен! Кладем вместо него золу и получаем в итоге прекрасный термостойкий и крепкий раствор. Приготовление и пропорции

Крепчайший и, что немаловажно, термостойкий раствор, используемый для штукатурных работ и кладки кирпича, можно получить, если вместо цемента использовать золу.

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