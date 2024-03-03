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Певица Зара встретилась в Салехарде с молодежью

Певица Зара встретилась в Салехарде с молодежью

В салехардской арт-резиденции «Полярис» прошла встреча Заслуженной артистки России, трехкратной обладательницы премии «Золотой граммофон» и звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира» – Зары (Зарифы Мгоян) с представителями творческой молодежи.

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