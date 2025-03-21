Депутат Бессараб назвала условие для досрочного выхода россиян на пенсию

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Граждане России, которые трудятся в обычных условиях, могут получить право на досрочный выход на пенсию при наличии достаточного трудового стажа, рассказала Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.