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RND: в Германии растёт число отказов от службы по соображениям совести

RND: в Германии растёт число отказов от службы по соображениям совести

В Германии растёт число отказов от службы по соображениям совести, пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на представительницу Федеральное ведомства по делам семьи и гражданским обществам ФРГ.

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