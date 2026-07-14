RND: в Германии растёт число отказов от службы по соображениям совести

В Германии растёт число отказов от службы по соображениям совести, пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на представительницу Федеральное ведомства по делам семьи и гражданским обществам ФРГ.
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