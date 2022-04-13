В Приморье можно получить софинансирование на обустройство пляжей

Денежные средства предприниматели смогут получить по факту реализации проекта.Субсидии из федерального бюджета могут получить предприниматели, которые обустроят пляжные территории, создадут кэмпинги, глэмпинги и другие зоны для отдыха туристов.
Денежные средства предприниматели смогут получить по факту реализации проекта.Субсидии из федерального бюджета могут получить предприниматели, которые обустроят пляжные территории, создадут кэмпинги, глэмпинги и другие зоны для отдыха туристов.
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