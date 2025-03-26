СВО – сводка на 25 марта: удар по Сумам, русская армия вышла на КПП «Суджа», освободила Александрополь, продвигается под Запорожьем

Сводка СВО на сегодня: рассказываем о ситуации по состоянию на 25 марта. Ночью ВС России наносили удары по Изюму, Полтавской, Сумской, Киевской областях.
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