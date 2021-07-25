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Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

Переболевший коронавирусом нового типа министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в минувшую субботу, 24 июля, призвал жителей королевства не "съеживаться в страхе" перед COVID-19.

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