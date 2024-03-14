Незаконных мигрантов поймали на стройках в Хомутово и Куде Иркутского района

Полиция Иркутской области провела рейды по стройкам Иркутского района. Ранее в управление по вопросам миграции поступило сообщение о том, что на нескольких объектах незавершенного строительства в селе Хомутово и поселке Куда живут иностранцы, которые шумят и не соблюдают порядок.