Незаконных мигрантов поймали на стройках в Хомутово и Куде Иркутского района

Полиция Иркутской области провела рейды по стройкам Иркутского района. Ранее в управление по вопросам миграции поступило сообщение о том, что на нескольких объектах незавершенного строительства в селе Хомутово и поселке Куда живут иностранцы, которые шумят и не соблюдают порядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии