Страна и люди
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Страна и люди

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Предпродажная подготовка Армении

Предпродажная подготовка Армении

Анатолий Вассерман - о ситуации вокруг Армении. Фото: © Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency В две тысячи восемнадцатом банда соросят во главе с Николом Воваевичем Пашиняном цветным бунтом захватила власть в Армении.

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