Противник показал кадры с поражённого ракетным ударом выставочного полигона Спикер ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по полигону в селе Капитановка Киевской области, где про.
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Противник показал кадры с поражённого ракетным ударом выставочного полигона Спикер ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по полигону в селе Капитановка Киевской области, где про.
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