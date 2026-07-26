Страна и люди
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Страна и люди

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Моисеев назвал преимущество нового типа кораблей весом 9,5 тысяч тонн

Моисеев назвал преимущество нового типа кораблей весом 9,5 тысяч тонн

Военно-морской флот будет строить корабли более серьезного водоизмещения с весом до 9,5 тысяч тонн. Об этом, говоря о ближайшей программе ВМФ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка».

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