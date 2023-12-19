Заставила подписать брачный контракт: Адель защитила свое состояние

Певица прислушалась к советам друзей. Адель не теряет голову от любви LEGION-MEDIAПоследние два года 35-летняя Адель, которая прежде старательно скрывала свою личную жизнь, не устает рассказывать о своих чувствах к любимому мужчине – 41-летнему Ричу Полу.
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