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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Балтики» Нагайцев: «Результат вряд ли будет лучше, чем в прошлом сезоне – у нас состав под топ-10 РПЛ. Наигрываем футболистов и тут же с ними прощаемся»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев считает, что команда вряд ли сможет превзойти результат предыдущего сезона.

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