В Архангельске отметят 60-летие студенческих отрядов Поморья

20 октября в 18:00 в Архангельском театре драмы имени пройдет гала-концерт. Мероприятие соберет ветеранов, выпускников и действующих участников движения.
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