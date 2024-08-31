Стало известно о контакте Дурова со спецслужбами Франции до задержания

Бизнесмен Павел Дуров, сооснователь мессенджера Telegram, на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки), в частности встречался с ними в Дубае, пишет Libération со ссылкой на источник.
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