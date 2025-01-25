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Расчеты БПЛА «Суперкам» обнаружили замаскированную боевую технику ВСУ в зоне СВО

Расчеты БПЛА «Суперкам» обнаружили замаскированную боевую технику ВСУ в зоне СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Суперкам» общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли замаскированную боевую технику и пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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