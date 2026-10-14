Плехановский университет: Смех в переводах может блокировать карты

Мери Валишвили из РЭУ им. Плеханова предупреждает: шутки в комментариях к денежным переводам, такие как "взятка" или "откат", могут привести к блокировке карт.
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