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Царьград

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Плехановский университет: Смех в переводах может блокировать карты

Плехановский университет: Смех в переводах может блокировать карты

Мери Валишвили из РЭУ им. Плеханова предупреждает: шутки в комментариях к денежным переводам, такие как "взятка" или "откат", могут привести к блокировке карт.

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