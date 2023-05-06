Слово и дело

9 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    Задолбали уже этой пугачевой.Алена Кравец раск...
  • Геннадий Загуменов
    непонятно , кто с кем воюет ? раньше понятно . белые и красные , потом русские и фашисты . а сейчас кто с кем ? на СВ...Эта ситуация отзы...
  • Nana Абраменко
    неблагодарная хабалкаНи слова, ни венк...

Баста на шоу «Голос» резко одернул Гагарину, Преснякова и Беляева

Баста на шоу «Голос» резко одернул Гагарину, Преснякова и Беляева

Рэпер Баста пристыдил судей Владимира Преснякова, Полину Гагарину и Антона Беляева в шоу «Голос». В 11 сезоне провели отборочный тур, по итогам которого участники конкурса пройдут в четверть финала.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх