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Госсекретарь Рубио и Кая Каллас договорились «продолжать максимальное давление» на Россию

Госсекретарь Рубио и Кая Каллас договорились «продолжать максимальное давление» на Россию

Новая администрация в Вашингтоне продолжает играть плохого и хорошего полицейского. Если негативная модель для Европы исходит от самого президента, жесткого в поступках и действиях, то его госсекретарь проводит мягкую политику к союзникам.

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