Администрация Байдена разрешила Украине атаковать конкретные цели на территории России

По информации издания The Washington Post, введенные администрацией Соединённых Штатов Америки ограничения на применение американского оружия якобы не позволяют наносить удары по нескольким ключевым российским аэродромам.
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