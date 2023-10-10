Чжэнчжоу (WTA). 2-й круг. Звонарева сыграет с Калининой, Гарсия – с Паолини, Саккари встретится с Циньвэнь Чжэн

Сетка турнира здесь. Bank of Communications Zhengzhou Open Чжэнчжоу, Китай 9 – 15 октября 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Второй круг Вера Звонарева (Россия) Ангелина Калинина (Украина) Дата проведения 11 октября, 10.
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