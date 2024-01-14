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Боксер Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита

Боксер Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита

Артур Бетербиев, чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлой весовой категории, одержал впечатляющую победу над британцем Каллумом Смитом, укрепив свой рекорд и приблизился к званию абсолютного чемпиона мира.

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