Боксер Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита

Артур Бетербиев, чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлой весовой категории, одержал впечатляющую победу над британцем Каллумом Смитом, укрепив свой рекорд и приблизился к званию абсолютного чемпиона мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии