Денис Батурин: К вопросу об архитектуре безопасности Крыма, как Приграничья:

К вопросу об архитектуре безопасности Крыма, как Приграничья:Добровольческие отряды «Барс» сформированы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для нейтрализации угрозы российскому приграничью со стороны Украины, сообщили в российском Генштабе.
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