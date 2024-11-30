Денис Батурин: К вопросу об архитектуре безопасности Крыма, как Приграничья:

К вопросу об архитектуре безопасности Крыма, как Приграничья:Добровольческие отряды «Барс» сформированы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для нейтрализации угрозы российскому приграничью со стороны Украины, сообщили в российском Генштабе.