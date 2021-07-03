Комсомольская правда

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Российский катер отправили на помощь украинскому рыболовецкому судну, терпящему бедствие

В акватории Чёрного моря российский ракетный катер "Ивановец" направили в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна.

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