Российский катер отправили на помощь украинскому рыболовецкому судну, терпящему бедствие

В акватории Чёрного моря российский ракетный катер "Ивановец" направили в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна.
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