18 место заняла Нижегородская область в рейтинге по потребительскому спросу

На 8,1% вырос потребительский спрос в Нижегородской области по итоггам 2023 года. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости в новом исследовании по динамике потребительского спроса в российских регионах.
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