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Юморист Геннадий Хазанов: Число коренных москвичей «почти приблизилось к нулю»

Юморист Геннадий Хазанов: Число коренных москвичей «почти приблизилось к нулю»

Советский и российский юморист дал новое интервью. Фото: из открытых источников В беседе с журналом «Москвич Mag» Геннадий Хазанов ответил на вопрос о том, какое качество отличает москвичей от жителей других городов.

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