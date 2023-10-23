Юморист Геннадий Хазанов: Число коренных москвичей «почти приблизилось к нулю»

Советский и российский юморист дал новое интервью. Фото: из открытых источников В беседе с журналом «Москвич Mag» Геннадий Хазанов ответил на вопрос о том, какое качество отличает москвичей от жителей других городов.
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