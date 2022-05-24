Пентагон готовится ввести для Вооруженных сил Украины принудительное военное управление. С этой целью в Генштабе и Минобороны «незалежной» планируется развернуть специальную группу из высокопоставленных американских военных, которые формально, по документам, будут числиться советниками, но полномочия будут иметь более широкие Сообщение Американцы недовольны, что украинские генералы не проводят контрнаступлений появились сначала на .