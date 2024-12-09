Выбор редакции: начался суд по спорным землям, нашли тела рыбаков

Вместе вспоминаем события уходящего понедельника, 9 декабря Скандал с попыткой застроить земли сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе на берегу Ладожского озера в непосредственной близости от Национального парка «Ладожские щхеры» перешел в русло судебных разбирательств Мужчине стало плохо в магазине на улице Чапаева днем 7 декабря, он упал, врачи не смогли помочь – пациент умер в […].