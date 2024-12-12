В Иркутске с чиновника взыщут 450 тысяч рублей за взятки

В Иркутске прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и выявила, что в 2022 году бывший начальник отдела комитета городского обустройства администрации Иркутска был осуждён за получение взятки в размере 450 тыс.
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