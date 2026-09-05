❗️В Севастополе простились с четырьмя пиротехниками, погибшими при очистке города после атаки ВСУ. Их наградили орденами Мужества посмертно При очистке города после атаки ВСУ герои погибли в результате взрыва вражеского средства поражения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым