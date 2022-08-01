Daily Storm

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«Ъ»: Суды в России начали вместо депортации освобождать украинцев

«Ъ»: Суды в России начали вместо депортации освобождать украинцев

Наказание заменяют штрафом, пишет изданиеГазета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Московской Хельсинкской группы, сообщила, что российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины.

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