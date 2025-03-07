Джин Хэкмен и его жена умерли естественной смертью – судмедэксперты

+ A — CNN: актер Джин Хэкмен и его жена умерли естественной смертью Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть знаменитого американского актера, дважды удостоенного премии «Оскар», Джина Хэкмена и его супруги была обусловлена естественными факторами.
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