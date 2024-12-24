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Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию в матче с «Флоридой»

Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию в матче с «Флоридой»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2, идет первый период).

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