Количество заключаемых соцконтрактов увеличат

Социальные контракты будут в приоритетном порядке предоставлять многодетным семьям. Об этом кандидат на должность министра труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал на пленарном заседании Госдумы 14 мая.
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