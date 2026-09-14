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Газета.ру

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В Индии жители деревни привязали техника к сотовый вышке из-за плохой связи

В Индии жители деревни привязали техника к сотовый вышке из-за плохой связи

В штате Уттар-Прадеш, Индия, жители деревни привязали сотрудника оператора мобильной связи к сотовой вышки из-за плохого сигнала, пишет GulfNews.

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