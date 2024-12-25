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Андрей Брик: «Владивостоку надо не догонять, а идти впереди»

Андрей Брик: «Владивостоку надо не догонять, а идти впереди»

На пресс-конференции, посвященной работе Думы Владивостока в 2024 году, председатель представительного органа власти Андрей Брик отметил, что за 6 лет сумма бюджетных расходов на жителя Владивостока увеличилась более, чем вдвое – с 21,5 до 50 тысяч рублей.

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