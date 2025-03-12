Николай Ленин: что стало с человеком, у которого Владимир Ульянов «украл» свою фамилию

Как известно, вождь пролетарской революции носил псевдоним «Николай Ленин». Возглавив революционное правительство, Владимир Ульянов стал ставить подпись, которая состояла из его подлинного имени с добавлением фамилии псевдонима: «Владимир Ульянов (Ленин)».