Почти 240 тысяч жителей Карелии должны пройти диспансеризацию в 2024 году

Министр здравоохранения Карелии рассказал, как можно записаться на диспансеризацию. По словам Михаила Охлопкова, по результатам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в этом году уже впервые выявлено 468 случаев риска развития хронических неинфекционных заболеваний.