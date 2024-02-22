Почти 240 тысяч жителей Карелии должны пройти диспансеризацию в 2024 году

Министр здравоохранения Карелии рассказал, как можно записаться на диспансеризацию. По словам Михаила Охлопкова, по результатам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в этом году уже впервые выявлено 468 случаев риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии