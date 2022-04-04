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Бастрыкин поручил расследовать события в украинской Буче

Бастрыкин поручил расследовать события в украинской Буче

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом, который несколько недель контролировали российские военные.

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