Бастрыкин поручил расследовать события в украинской Буче

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом, который несколько недель контролировали российские военные.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом, который несколько недель контролировали российские военные.
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