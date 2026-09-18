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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрзинов о КХЛ: «В 1980-е лучшие тренеры НХЛ ездили к нам на учебу. Предсезонка – краеугольный камень нашей школы! Сейчас некоторые традиции потеряны, кое-где в моде временщики»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов считает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ утрачены традиции советской тренерской школы.

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