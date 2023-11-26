Учёные назвали острова, которые могут уйти под воду из-за глобального потепления

Изменения климата могут привести к серьёзным последствиям – затопление грозит ряду крупных островов.Учёные указали на острова, которые первыми скроются под водой из-за глобального потепления и повышения уровня моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии